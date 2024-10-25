Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, Nilşah Ağaoğlu ile Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sade bir tören ile dünyaevine girdi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı plajında bir turistik otelde sanatçı Yavuz Bingöl, Nilşah Ağaoğlu ile dünyaevine girdi. Sahilde sade bir nikah töreni gerçekleştirilirken çiftin nikah şahitlikleri arasında Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan bulundu.

Yavuz Bingöl’ü Dedesi Çolak Hüseyin’e ait İstiklal Madalyası nikah töreninde babası Yılmaz Bingöl tarafından sanatçıya takıldı.

İhlas Haber Ajansı’nın sorularını yanıtlayan Yavuz Bingöl, "Çok sağ olun. Bizim aslında bugün en mutlu günümüz ama biliyorsunuz birkaç gün evvel TUSAŞ’ta o lanet saldırı oldu. Şehitlerimize Allah’tan rahmet ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. O yüzden biraz buruk girdik. Dostlar arasında sakin, sade bir organizasyon yaptık" dedi.

Düzenlenen nikah törenine iş ve sanat dünyasında çok sayıda davetli katıldı.