Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı’nın koordineli çalışmalarıyla gerçekleştirilen operasyonda, Jandarma İnsansız Hava Aracı (JİHA) desteğiyle uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir tekne tespit edildi. Saniye saniye takip edilen şüpheli tekneye yönelik denizden operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda 210 kilogram skunk türü uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 şüpheli zehir taciri ise gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, operasyona katkı sunan tüm kurumlara teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi:

Muğla Valimizi, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Asayiş ve İstihbarat Başkanlıklarımızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Jandarma İHA Komutanlığımızı, Muğla İl Jandarma Komutanlığımızı ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı bağlısı yüzer unsurlarımızı, Kahraman Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum.

Paylaşımında, karada jandarma ve polis ekiplerinin, denizde ise sahil güvenlik unsurlarının toplumun güvenliğini sağlamak için kararlılıkla mücadele ettiğini vurgulayan Yerlikaya, uyuşturucu tacirlerine karşı operasyonların aralıksız süreceğinin altını çizdi.