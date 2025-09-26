2024 yılına ait vergi beyanları doğrultusunda Bursa’da en yüksek vergi ödeyen kişi ve şirketler sıralandı. Gelir ve Kurumlar Vergisi kategorilerinde öne çıkan isimler dikkat çekti.

Gelir vergisinde ilk 10’a giren isimler arasında İsmail Hakkı Yılmaz, Şenol Şankaya ve Müjdat Sezer de yer aldı. Bu üç isim sırasıyla 5., 8. ve 10. olarak listeye girdi.

Kurumlar vergisi tarafında listenin zirvesinde Oyak Renault yer aldı. Otomotiv devi, vergi performansıyla ilk sırada yer alırken; onu Keskinoğlu Tavukçuluk ile Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık firmaları takip etti.

İNEGÖL'DEN 4 FİRMA LİSTE

Bu yılki listede İnegöl’de üretim yapan 4 firmada listeye girdi. 5’nci sırada Erbak - Uludağ Pazarlama Satış Ve Dağıtım A.Ş., 16’ncı sırada Göliplik Şeremet Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş., 44’ncü sırada Çilek Mobilya A.Ş., 75’nci sırada Mobipa Mobilya Tekstil İnşaat Nakliye Petrol Ürünleri Süper Market ve Turizm Sanayi Ticaret A.Ş. yer aldı.

GELİR VERGİSİ

Gelir vergisinde ise Çilek Mobilya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Çilek, 12 milyon 714 bin 756,64 TL tahakkuk eden vergi ile 44’ncü sırada yer aldı.

2024 yılı Bursa gelir vergisi şampiyonları...

2024 yılı Bursa kurumlar vergisi şampiyonları...