İnegöl’e bağlı kırsal Kayapınar mahallesinde başlayan armut hasadında incelemelerde bulunan Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, üreticilerle bir araya geldi.

Mahallede don nedeniyle ürünlerin yüzde 70’i yanarken, dondan etkilenmeyen tek bahçede ise armutlar hasat edilmeye başladı.



“DONDAN ETKİLENMEYEN ÇİFTÇİMİZ PARA KAZANIYOR”

İncelemenin ardından bir açıklama yapan Başkan Sezai Çelik, “Bu yıl biliyorsunuz, sık sık sahaya çıkıyoruz. Çıktığımız zaman her zaman söylediğimiz gibi ürünlerimizin dondan dolayı yanmış durumda. Bu yıl ülke genelinde olduğu gibi İnegöl’ümüzde de bu olay yaşandı. Kayapınar mahallesinde bir margarita armut bahçesindeyiz. Bu köyde yanmayan tek bahçe bu, hayret edilecek bir şey. Bütün köydeki bütün armutlar yanıyor, yanmayan margarita cinsi tek bahçe bu. Bundan sonra da deveci armudu hasadı başlayacak. Onu da ayriyeten haber yapacağız, orada da durum zaten aynı şekilde. Elma hasadından da söylediğimiz gibi gerçekten bazı yerlerde yüzde 100, bazı yerlerde yüzde 70 yanma oldu. Şimdi hal böyle olunca bu bahçe yanmadığına göre ülke genelinde de bazı yerlerde de yanmayan bahçeler para kazanıyor. Bu armutta çok güzel tonaj yapan bir armut. Dolayısıyla yanmayan çiftçimiz para kazanıyor. Şu anda bu da dalında 40 liraya satılıyor, cinsi margarit. İnegöl’de elma ve armudun çok cinsleri var” dedi.