Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen yazıda, okullardaki kutlamalarda yerli üretim ve tüketim konusunda vurgu yapıldığı belirtildi. Bu hafta, çocuklara millî, manevi ve kültürel değerleri kazandırmak, sorumluluk bilincini artırmak, çevre bilincini geliştirmek ve yerli üretim ile yerli ürün tüketimini teşvik etmek amacıyla her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanıyor.



Bu kapsamda yapılması planlanan etkinliklere dair Millî Eğitim Bakanlığınca 81 ile yazı gönderildi.

ETKİNLİKLER 4 ANA BAŞLIKTA TOPLANIYOR

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre söz konusu yazıda Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nın, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde yer alan beceriler ve değerler çerçevesinde öğrencilerin üretken, vatansever, sağlıklı bir şekilde gelişimlerini ve yaşanabilir bir çevre oluşturmalarını sağlayacak şekilde kutlanacağına vurgu yapıldı.

Yazıda, okulun yakın çevresindeki tarım, sanayi ve teknolojideki önemli gelişmeler ile üretilen ürünlerin bölge ve ülkeye sağladığı katma değerin öneminin vurgulanması ve yapılacak olan etkinliklere velilerin de dâhil edilmesi yer alıyor.

Okullarda yapılması planlanan etkinlikler, "katma değerli üretim, tasarruf ve yatırım bilincinin oluşturulması, yerli üretimin desteklenmesi ile sürdürülebilir çevre dostu tüketim" ana başlıklarında toplanıyor.

Bu kapsamda Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nda yerli üretimin ekonomiye katkısı, ekonomik bilinç oluşturulması, yerel ürünlerin tanıtılması, israfın önlenmesi ve doğal kaynakların korunması gibi konular işlenerek bu temaları içeren etkinlikler yapılacak. Okul öncesi eğitim kademesine yönelik hazırlanan etkinlik takviminde yerli üretim ve yerli ürün tüketimi, tarım, sanayi ve teknolojik gelişmeler, tutumluluk, tasarruf, çevre bilinci konularında çocuklara sunulan öğrenme deneyimlerinin zenginleştirilmesini, ailelerin sürece dâhil edilerek edinilen bilgi ve becerilerin kalıcı hâle getirilmesini sağlayacak içerikler oluşturuldu.