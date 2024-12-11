Lütfü Savaş, Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından, CHP'nin İstanbul'da düzenlediği ve DEM Eş Genel Başkanlarının da katıldığı mitinge sosyal medya hesabı üzerinden karşı çıkmıştı.

Savaş paylaşımında "Bugünün CHP’si DEM’lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız." ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamaların ardından CHP, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla Lütfü Savaş'ı "kesin ihraç" talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna gönderdi.

Disiplin Kurulu da yaptığı son toplantıda, Savaş'ın partiden ihraç edilmesine karar verdi.