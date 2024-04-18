MediaMarkt, mobil uygulamaları ve web sitesine görme engellilerin de kolaylıkla erişebilmesi için BlindLook ile iş birliği gerçekleştirdi. BlindLook’un sesli simülasyon teknolojisiyle görme engelli kullanıcılar artık online kanallardan rahatlıkla alışveriş yapabilecek.

Küçük adımların büyük sonuçlar oluşturabileceği felsefesiyle sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık alanında somut adımlar atmaya devam eden, Avrupa’nın önde gelen elektronik perakendecilerinden MediaMarkt, görme engellilerin de hayatına dokunabilmek için BlindLook ile iş birliği gerçekleştirdi.

Sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık politikaları doğrultusunda yapay zekâ teknolojisini kullanarak farklı sektörlerden kurum ve şirketlere görme engelli bireylere yönelik sesli destek çözümleri geliştiren BlindLook, görme engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmayı ve onların çeşitli ürün ve hizmetlere erişimlerini, ilgili ürün ve hizmetleri sesli deneyimlere dönüştürerek artırmayı amaçlıyor. Marka, BlindLook ile yaptığı iş birliğiyle ‘EyeBrand’ unvanını aldı.

Markanın BlindLook ile yaptığı iş birliği kapsamında markanın mobil uygulamaları ve web sitesinde görme engelli kullanıcılar için yapay zekâ tabanlı sesli simülasyon desteği sağlanacak. Böylelikle görme engelli kullanıcılar online kanallar üzerinden rahatlıkla alışveriş yapabilecek.

MediaMarkt EyeBrand Ödülü’nü aldı

Markaya, BlindLook tarafından düzenlenen EyeBrand Ceremony - Beyond Darkness Ödül Töreni’nde EyeBrand ödülü takdim edildi. Görme engellilerin hayatına değer katan markalara verilen bu ödülle, marka 60’ı aşkın EyeBrand’den biri oldu.