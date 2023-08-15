UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları başlıyor. Ülkemizi turnuvada tek temsil eden Galatasaray bir üst tura çıkmak için mücadele veriyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı konuk edecek. Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa futbolunun kulüpler seviyesindeki en önemli turnuvasının üçüncü ön eleme turu rövanşı için heyecan dorukta. Türkiye'nin bu sezonki tek temsilcisi Galatasaray, deplasmanda 3-0 mağlup ettiği Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı konuk edecek. Artık tüm gözler İstanbul'daki maçın detaylarında. Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçına ilişkin tüm bilgiler...

15 Ağustos (Bugün) Rams Park’ta yapılacak maç saat 21:00’de başlayacak. Maç, Smart Spor kanalından yayınlanacak.

Müsabakayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Ciro Carbone ile Alessio Berti'nin yardımcı hakemlik görevini üstleneceği mücadelenin dördüncü hakemi ise Matteo Marcenaro olacak.