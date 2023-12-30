İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Mehmet Ali Paşa Mahallesi’ndeki 4 sokakta üst yapı yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmalarını yakında inceleyen Başkan Hürriyet, “Kentin her bölgesinde çalışmalarımız son sürat devam edecek” dedi.

İzmit Belediyesi yıllardır deforme olmuş sokaklara hizmet götürmeye devam ediyor. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde bulunan 4 sokağın asfalt yenileme çalışmasında sona geldi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bölgede yapılan asfalt çalışmasını yerinde inceleyerek İzmitlileri çalışmalar hakkında bilgilendirdi. Çalışmalar hakkında konuşan Başkan Hürriyet, "Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde 4 sokağın yıllardır bekleyen asfalt sorunları vardı. Asfalt sezonu bitmeden çalışmalarımıza başladık. Hoca Aziz Bey, Şenol, Önyılmaz ve Dalgıç Sokak’ta başlayan çalışmalarımız devam ediyor. Bütün ekonomik zorluklara rağmen çalışmalarımıza ara vermiyoruz. Birim fiyatlarının 5-10 katı arttığı dönemde, biz çalışmalarımıza aksatmadan devam ediyoruz. Bu dönemde halkımız kadar belediyeler de ekonomik olarak zorlanıyor. Ama yine de Allah yardım ediyor. Hizmetlerimiz bir şekilde devam ediyor. Asfalt sezonu bitene kadar da çalışmalarımız kentin her bölgesinde devam edecek” dedi.