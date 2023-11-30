2018 senesinde AKP’li Melih Gökçek, eşi ve avukatları adına Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden dubleks ev almıştı. Bu ev ile ilgili Mansur Yavaş dava açtı ve satışta usulsüzlük yapıldığı tespit edildi.

Aynı şekilde Melih Gökçek, belediye lojmanında bulunan konutları eşi ve avukatları için almasına karşı Mansur Yavaş’a dava açmıştı. Melih Gökçek’in ofis ve ev olarak kullandığı evin satışında usulsüzlük tespit ettiği için Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teslimine karar verildi. Mahkeme sonrası tahliye kararı sebebi ile Gökçek evi boşaltacak.

ABB yönetiminin yapmış olduğu itiraz kabul edildi

Kamu malı olan konutlarda usulsüz satış yapılması ile ilgili Mansur Yavaş dava açtı. Açılan dava da konutların ihaleye dahil edilmesindeki usulsüzlük ve projeye aykırı yapılan ve ihale bedelini etkileyecek olan havuz için bir değerlendirme yapılmadığını belirtildi. Yerel mahkemenin vermiş olduğu karara karşı ABB’nin yapmış olduğu itiraz onaylandı. Gökçek’in hala kullandığı ev Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne tescili istendi.