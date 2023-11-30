Emre Belözoğlu, Fatih Terim fonu adı altında 4.2 milyon dolar dolandırıldı. Bu paranın içinde 500 bin doların Acun Ilıcalı’ya ait olduğu iddia edildi.

Seçil Erzan’ın içinde bulunduğu dolandırıcılık fonunda, Emre Belözoğlu ve Arda Turan en çok parayı kaptıran kişiler oldu. Fatih Terim Fonu adı altında 30’a yakın kişi dolandırıldı ve tam 44 milyon para toplandı.

Emre Belözoğlu 4.2 milyon dolar, Arda Turan ise 7.5 milyon dolar para dolandırıldılar. Bir habere göre Belözoğlu’nun dolandırıldığı paralardan 500 milyon doları Acun Ilıcalı’ya aitti iddiası gündeme geldi.

Belözoğlu paraları parça parça verdi

17 Mart tarihinde Belözoğlu, Volkan Bahçekapılı aracılığı ile elden 1 milyon 492 bin doları Seçil Erzan’a verdi. Yine aynı gün içinde Belözoğlu 1 milyon 400 bin doları leventteki ofisten teslim etti.

Belözoğlu 18 Mart tarihinde ise 400 bin doları şoförü ile teslim etti. 10 gün sonrasında ise Erzan, Belözoğlu’nu arayarak parayı “ 5 milyon dolara tamamlayalım” dedi. Belözoğlu çevresinden borç aldı ve 500 milyon dolarında Acun Ilıcalı’ya ait olduğu iddia edildi.