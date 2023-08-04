Menopoz, kadının yumurtalıklarının artık işlevini tamamladığı ve hormon üretmediği dönem anlamına gelir. Menopoz döneminde kadın yumurta üretmez, bu sebeple de adet dönemleri kesilir. Menopoz dönemi demek, yumurtalıkların işlevlerinin azalması demektir. Bu yumurtalık fonksiyonlarının tamamen kaybedilmesi durumunda ise adetler tamamen kesilir. 12 ay süresince hiçbir şekilde adet kanaması görmeyen kadın, menopoza girmiş demektir.

Menopoza dönemi başladıktan sonra, vücutta çeşitli fizyolojik değişimler meydana gelir. Menopoz döneminde, hormonların salgılanmasında birtakım farklılıklar meydana gelir. Bu sebeple de psikolojik ve fiziksel değişimler yaşanır. İç organlarda da meydana gelen bu değişim, dış görünüşte de değişikliklere yol açar.

Bu değişimlerin bazılarında yaşın ilerleme faktörü hakimken, bazılarında hormon seviyelerinin değişmesi esas olarak rol oynamaktadır.

Menopoz döneminde vücutta östrojen hormonunda bir azalma meydana gelir. Bu sebeple de vücuttaki değişimlerin yaşanması kaçınılmaz olur. Menopoz döneminde yalnızca östrojen hormonu azalmaz, testosteron ve progesteron hormonlarında da azalma meydana gelmektedir.

Menopoz sebebiyle meydana gelen hormonal değişimler kaynaklı olarak dokuların büyük bir kısmında atrofi denilen bir durum meydana gelmektedir. Atrofi, organların küçülmesi, incelmesi demektedir. Bu sebeple de dokuların bazılarında elastikiyet kaybı meydana gelir.

Menopoz döneminde vajinada meydana gelen değişimler:

Vulva, vajinanın dış kısmıdır. Menopoz döneminde vulva da dahil olmak üzere, iç ve dış dudaklarda, klitoriste küçülme oluşur. Bunun sebebi de cilt altında bulunan yağ dokusunun azalmasıdır.

Vajinada bulunan dış dudaklar ve iç dudaklarda küçülme gözlemlenir.

Klitoris hacim kaybeder.

Pubik sahada bulunan kıllarda azalma meydana gelir.

Vajina giriş bölümü zaman içerisinde daralır. Esnekliği azalır, bu sebeple cinsel ilişki sırasında ağrı ya da acı duyulabilir.

Vajina içerisinde bulunan epitel tabakasında incelme meydana gelir.

Vajina eski esnekliğini kaybeder. İçerisinde bulunan katlantılarda azalma oluşur.

Vajina, ıslaklığını kaybeder. Kayganlığı azalır. Bundan dolayı da cinsel ilişkide kanama, yanma ya da tahriş meydana gelebilir.

Vajinanın renginde de değişimler meydana gelir. Vajinanın rengi soluklaşmaya başlar.

Rahim ağzı ve rahim menopoz dönemi ardından boyutsal olarak hacim kaybeder.

Rahim iç tabakası incelmektedir. Menopoz dönemi ardından ultrason ile rahim iç tabakası kontrol edildiğinde, şayet kalınlığı 5 mm’den fazla ise, normal olmayan bir durum söz konusudur.

Yumurtalıklarda da küçülme gözlemlenir. Yumurtalıkların ultrason ile izlenmesi zorlaşır.

İdrar yollarında meydana gelen değişiklikler:

Mesane adı verilen idrar torbasının da esnekliğinde azalma meydana gelir. Bundan dolayı menopoz dönemi ardından kadın daha çok idrara çıkmaya başlar, idrar kaçırma problemleri görülmeye başlayabilir.

Üretrada ortaya çıkan atrofi yani küçülme sebebiyle, idrar yapma anında yanma ya da zorluk çekme gibi sorunlar oluşabilir.

Memelerde meydana gelen değişiklikler:

Menopoz döneminden sonra memelerde küçülme ve sarkma gibi belirtiler meydana gelir.

Menopoz döneminden sonra meme başında küçülme gözlemlenir.

Memelerin erektil (sertleşme) özelliği menopoz dönemi ardından biter.

Ciltte ortaya çıkan değişiklikler:

Cilt derisi kırışmaya daha meyilli hale gelir.

Ciltte kırışıklıklar daha da derinleşir.

Cilt derisinde kalınlaşmanın azaldığı görülür.

Cilt derisi eski esnekliğini kaybeder.

Kadınların saçları daha çok dökülmeye başlar.

Koltuk altı tüylerinde azalma gözlemlenir.

Yüzde bulunan tüylerde artış gözlemlenebilir.

Vajina tüylerinde azalma meydana gelir.

Kemik ve iskelet sistemi ile ilgili meydana gelen değişiklikler:

Menopoz dönemi ardından uzun vadede kemik erimesi yani osteoporoz meydana gelebilir.

Menopoz dönemi ardından kadının boyunda kısalma gözlemlenir.

Kamburluk gibi sorunlar ortaya çıkabilir.

Omurganın bel tarafında öne doğru olan eğriliklerin azaldığı ortaya çıkar.

Menopoz döneminde sağlıklı beslenme ile, düzenli olarak spor yapma ile, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan kaçınarak, bu belirtileri en aza indirmek mümkündür.

Uykuların düzenli olması ve spor yapmak, hayatın her döneminde olduğu kadar, menopoz döneminde de oldukça önemlidir.