Bursa'nın İnegöl İlçe'sine bağlı Kemalpaşa mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Kemalpaşa mahallesi Mahmutesatbey caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir Selçuk D.(43) yönetimindeki 16 AGG 962 plakalı otomobil, aynı yöne seyreden Ömer Ç.(21) yönetimindeki 16 BAS 529 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların bir fabrikada mesai arkadaşı oldukları öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.