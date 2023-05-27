Ünlü mimar ve milli rallici Merve Mermer, siyaset hayatındaki yürüyüşüne de devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Sosyal sorumluluk projelerine verdiği önem ve desteklede gündemden düşmeyen Merve Mermer, işimizdeki başarı vatan aşkından her başarılı iş insanının bu ülkeye büyük katkı sağlar bunun bilinciyle yol ilerliyorum ifadesinde bulundu.

Cemiyet hayatının da yakından tanıdığı Merve Mermer, Fusun Uysal hanımın ev sahipliğinde aile ve sosyal politikalar bakanımız Derya Yanık ile bir araya gelince sohbet Türkiye yüzyılı vizyonuyla neler yapacağımız, güçlü, yenilikçi ve sürdürülebilir politikalar hakkında oldu. Ünlü mimar ve milli rallicimiz Merve Mermer, aile ve sosyal politikalar bakanımız Derya Yanık ile yaptıkları istişare neticesinde keyifli ve verimli bir gün oldu vurgusunu yaptı.