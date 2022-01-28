Akhisar Mahallesi'nde bulunan 2 katlı ahşap metruk binaya giren kimliği belirsiz kişilerin yaktığı ateş sonucu yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre Akhisar Mahallesi Palanga Sokak üzerinde bulunan 2 katlı ahşap metruk binaya giren kimliği belirsiz kişilerin yaktığı ateş sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kisa sürede söndürüldü.

Mahalle sakinlerinin iddiasına göre metruk binaya giren uyuşturucu bağımlılarının ateş yaktıklarını bu nedenle binada sık sık yangın çıktığını öne sürdüler.

Bu durumdan rahatsız olan vatandaşlar yetkililerden bir çözüm beklediklerini söylediler.