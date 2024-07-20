Bursa'nın İnegöl ilçesinde TIR'ın çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzeri Osmaniye Mahallesi mevkiinde seyir halinde olan Veysel K. yönetimindeki 16 DUS 648 plakalı TIR, karayolu üzerinde bisikletiyle karşıdan karşıya geçmek isteyen Veysel T.'ye (39) çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan Veysel T.'ye ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ŞERİFE ÖZ