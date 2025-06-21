“Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik” temasıyla düzenlenecek “Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları”, Türkiye'nin 81 ilinde, 9 bölgeyi kapsayacak şekilde gerçekleştirilecek.

Parti tarafından yapılan açıklamada, MHP’nin toplumsal uzlaşı ve milli birlikle barış, huzur ve refahı hedeflediği belirtildi. “Terörsüz Türkiye” hedefinin toplumun tüm fertlerinin sahip çıkması ve devlet-millet dayanışmasıyla gerçekleşeceği vurgulandı. Bu hedefin, insan hak ve özgürlüklerinin güçlendiği, daha demokratik ve müreffeh bir Türkiye anlamına geldiği ifade edildi.

MHP, bu kapsamda “Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik” temasıyla bölgesel olarak 81 ili kapsayan buluşmalar düzenleyecek. Bu buluşmaların amacı; terörsüz Türkiye yolunda vatandaşları doğru bilgilerle aydınlatmak, sosyal medyada yayılan yalan ve dezenformasyonu engellemek, parti politikalarını ve kapsayıcı siyaset anlayışını geniş kitlelere duyurmak, vatandaşların beklentilerini dinlemek, siyasi ve ekonomik gelişmeleri değerlendirmek, yerelde güven köprüsü kurmak ve güçlü toplumsal mutabakat oluşturmak olarak açıklandı.

Toplantılara partinin Divan üyeleri, MYK ve MDK üyeleri, milletvekilleri ile il ve ilçe teşkilatları katılacak. Ayrıca; ticaret ve sanayi odaları, ziraat odaları, esnaf ve sanatkâr odaları, meslek birlikleri ve sendikalar, sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıflar, şehit ve gazi dernekleri, yerel yöneticiler, muhtarlar ve tüm vatandaşlar da davet edilecek.