Ünlü oyuncu Melisa Sözen, Fransa'nın popüler dizisi "Le Bureau des Légendes"in üçüncü sezonunda YPJ'li bir Kürt kadını canlandırdı. Dizide YPJ'nin IŞİD'e karşı verdiği mücadele konu alınıyor ve Fransa'da geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor.

Bu gelişmenin ardından MHP İlçe Başkanı, Instagram hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, Sözen’in dizideki rolüne sert tepki gösterdi. İlçe Başkanı yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Terör propagandası yapan bu şahıs acilen Türk vatandaşlığından atılmalı ve Türkiye'ye girmesi yasaklanmalıdır. Yeter artık! Sanat adı altında yapılan bölücülük son bulsun!"

Açıklama, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve farklı tepkiler topladı.