Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a Bünyan ilçesi için yazılı soru önergesi vererek ilçede tespit edilen kültürel mirasları sordu. Özdemir ayrıca, belediye ile bakanlık arasında ortaklaşa yapılacak projeleri de Bakan Ersoy'un gündemine getirdi.KAYSERİ (İGFA) - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, şehrin talep ve sorunlarını ilgili bakanlıklara iletmeye devam ediyor. Son olarak Bünyan ilçesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a yazılı soru önergesi veren Özdemir, ilçede tespit edilen kültürel mirasları sordu.

Bünyan Belediyesi ile ortaklaşa yapılması planlanan çalışmaları da soran Özdemir'in Bakan Ersoy'a verdiği yazılı soru önergesi şöyle; "Kayseri ili Bünyan ilçesi, Anadolu'yu fethetmemizden sonra sırasıyla Selçuklu, Danişmentli, İlhanlı ve Osmanlı hâkimiyetlerinde kalan, tarihsel önemi itibarıyla bölgenin merkezi yerleşim yerlerinin başında gelen, bunun yanı sıra Türk İslam kültürünün Cami Kebir gibi son derece değerli mimari ve kendisine has yapılarıyla da dikkat çeken bir yerleşim yeridir. Hatta ilk İslam dönemindeki fütuhatlarda da Bünyan öne çıkan bir belde olmuş, bazı sahabelerin Bünyan'da metfun oldukları da Bünyan'da yaşayanlar tarafından öne sürülmektedir. Kültürel dokusu itibarıyla milli varlıklarımıza ait çok sayıda eser ve buluntunun Bünyan'da yer aldığı bilinmekle beraber, bunların başında ilçe mezarlığında yer alan ve benzerleri sadece Ahlat'ta görülen son derece kıymetli ustalık eseri mezar taşlarının varlığı da dikkat çekmektedir. Ancak bu mezar taşlarının çeşitli sebeplerle tahribata uğradığı ve hatta başka maksatlarla yerlerinden alınarak kullanıldığına dair iddialar yörede yaşayan vatandaşlarımız tarafından ifade edilmektedir.”