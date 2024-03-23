Düzenlenen iftara MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, MHP İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram, AK Parti ve MHP yönetim kurulu üyeleriyle parti üyeleri katıldı.

Yemeğin ardından konuşma yapan MHP İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram, "Sözlerime başlamadan önce yüce Allah’tan ve doğu Türkistan gibi Gazze’de ve nice mazlum coğrafyalarda ölüm ve açlıkla sığınan kardeşlerimizin acılarının son bulmasını diliyorum.Allah’a hamdolsun bir Ramazan’da daha beraberiz Cenabı hak nice ramazanlarda bizlere buluşturmayı nasip etsin. Kıymetli kardeşlerim, muhterem büyüklerim. Türkiye yüzyılı hedefinin gölgesinde bir seçim arefesindeyiz . Her seçim bu seçim önemli diyoruz, zira böyle bir coğrafyada yaşıyorsanız her seçim bir dönüm noktası demektir. Bu sebeple görevimizi önemsiyor, tarihi bir misyon üstlendiği imizin farkındalığıyla hareket ediyoruz.Dünyanın gözü önünde ezilen milletleri gördükçe güçlü bir devlet olmanın mecburiyetini bir kez daha anlıyoruz. Batının medeniyet bombalarıyla ölen çocukları gördükçe güçlü bir gelecek inşa etmenin zaruretiyetini kavrıyoruz. İnsanlığın şeref ve haysiyetinin ayaklar altına alındığı bugünlerde zalimi dur demek için güçlü olmaktan başka çaremiz yoktur. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Cumhur İttifakıı’nın verdiği kararlılıkla Türkiye yüzyılı hedefiyle yola çıkıyoruz. Türk milletinin 14 ve 28 Mayıs’a gösterdiği feraseti 31 Mart yerel seçimlerinde de göstermesini bekliyoruz. 31 Mart yerel seçimleri bu hedefin önem bir yol ayrımıdır . Allahın izniyle bu yol ayrimini da başarıyla geçecek, içeride işgalci zihniyetlere taşeronluk yapanların sesini kesecek, dışarıda ise diz çökmemizi bekleyen işgalleri fırsat vermeyeceğiz. Bursa’da İnegöl başta olmak üzere ülkenin dörtbir yana Cumhur İttifakı’nın vizyonu ile aydınlatacağız. Davetimize icabet ettiğiniz ve bizleri onurlandığınız için hepinize yürekten şükranlarımı sunuyorum. Yaptığımız ibadetlerimizi kabul etmesini temenni ediyoruz sizler Allah’a emanet ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban ise, "Allah’a hamdolsun bizler Cumhur İttifakı’nda bir araya gelmiş kardeşleriz. Büyüklerimiz, abilerimiz ve kardeşlerimizle birlikte güzel bir ittifak oluşturduk. Etle tırnak olduk, hamdü senalar olsun. Ben bu vesileyle başta cumhurbaşkanımıza, kıymetli devlet bahçeli başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ülkenin ne zaman ki bekası konuşulsa, ne zaman ki bayrağımız, bağımsızlığımız konuşulsa gerisi teferruattır diyen iki liderin hepimiz yol arkadaşlarıyız. Allah nasip etti burada bir 5 yıl kadar görev yaptım, yine kıymetli büyüklerimizin de desteğiyle bu dönemde görev yapmak nasip oldu. Önümüzde önemli bir seçim var. Sadece şunu ifade etmek istiyorum, buradaki hazirun ve kıymetli milletimizin de başını öne erdirecek hiçbir hareketin yanında olmadık. Aksine herkesin iftihar edeceği, herkesin mutlu olacağı işlerin içerisinde yer aldık. Bunu ben kendi şahsım adına yapmadım, tüm teşkilatımız ve Cumhur İttifakımızın tüm üyeleri ile yerine getirdim. bu çorbada tuzu olan tüm kardeşlerimize tüm büyüklerimize sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. tabi önümüzdeki seçimde de biz hayırla yola çıktık. Cenabı Allah inşallah sonunu hayırlı eyler." dedi.



AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, "Ebedi azata kurtuluş olan ramazanımımıza inşallah içinde 11 aydan hayırlı Kadir gecemizi de idrak ettikten sonra İnşallah bayrama da erenlerden oluruz. tabii bayramdan önce 31 Mart akşamı inşallah bir bayramımız daha olacak. Hem Türkiye’de hem de Bursa’mızda hem de İnegöl’ümüzde bir demokrasi bayramı yaşayacağız. karşımızda ittifaklar da kurulsa masaların altından başkaları da çıksa biz Cumhur İttifakı olarak etle tırnak gibiyiz. bizim için konu devletse; konu milletse, konu vatansa, konu bayraksa gerisi teferruattır. Diyenlerin kurduğu bir ittifakın mensuplarıyız. Allah yolumuzu açık eylesin, Rabbim birliğimizi daim eylesin." dedi.

MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin de, "Bugün İnegöl ilçe teşkilatımızın iftar yemeğinde bir araya geldik. Eskilerin bir ifadesi var:Et-tekrârü ahsen velev kâne yüz seksen." Tekrar etmek en güzeldir, 180 kere de olsa! Doğruları yüz seksen kere de olsa söylemekte fayda vardır diyor. İnegöl de Alper Taban'a, Bursa da Alinur Aktaş'a sizlerden destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.