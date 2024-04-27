Fenerbahçe’nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Beşiktaş maçında attığı golle takımının galibiyetinde önemli rol oynarken ligde 11, toplamda 23. golüne ulaştı.

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ederken, sarı-lacivertlilerde Michy Batshuayi rakip fileleri havalandırdı. Bu sezon ligde forma giydiği 24 karşılaşmanın sadece 2’sinde 11’de başlayan Belçikalı futbolcu, derbide 30. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti.

Ligde son 6 maçta 5 kez gol sevinci yaşayan 30 yaşındaki futbolcu, bu golle ligdeki gol sayısını 11’e yükseltti. Ziraat Türkiye Kupası’nda 6 golü bulunan başarılı oyuncu, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de 6 gol attı.

Batshuayi, ligde Kayserispor maçında hat-trick, Türkiye Kupası maçında Adanaspor’a karşı da 4 gol atma başarısı gösterirken bu sezon 3 kulvarda 23. golüne ulaştı.

Batshuayi, derbide 74. dakikada yerini Edin Dzeko’ya bıraktı.