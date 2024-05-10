Bursa’da otobanda arıza yapan tırı sonradan fark eden hafif ticari araç sürücüsü, tırın dorsesine çarptı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü İnegöllü esnaf İlhan Ulaş (43) sıkışarak hayatını kaybetti.



Kaza, 01:00 sıralarında Bursa Otobanı Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, M.P. (24) yönetimindeki 47 PZ 445 plakalı tır henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı arıza yaparak yolun ortasında kaldı.

16 BCF 149 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü İlhan Ulaş , yolda kalan tırı sonradan fark ederek dorsesine çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç, tırın dorsesinin altında sıkıştı ve Ulaş hayatını kaybetti.

Tır sürücüsü durumu hemen 112 Acil Servis'e bildirdi ve olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak sağlık ekipleri, İlhan Ulaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı ve İlhan Ulaş'ın cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.