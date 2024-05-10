İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından, bahar aylarında teröristlerin kırsal bölgelerde eylem hazırlığı için kullandığı mağara ve sığınakların hedef alındığı Bozdoğan-37 operasyonunun gerçekleştirildiğini duyurdu. Operasyon kapsamında 92 mağara ve sığınak imha edilirken, 495 kilogram patlayıcı, 100 patlayıcı düzeneği, bin 660 kapsüle duyarlı patlayıcı, 3 bin 126 mühimmat, 54 havan mühimmatı, 26 roketatar mühimmatı, 2 kara mayını ve 9 el bombası ele geçirildi. Bakan Yerlikaya, operasyonların devam edeceğini belirtti.

Bakan Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

"11 ilde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin bahar aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen “BOZDOĞAN-37" operasyonlarında 92 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.️

Operasyonlarda:

495 kg patlayıcı madde,

100 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ve düzeneği,

1.660 adet kapsüle duyarlı patlayıcı,

3 bin 126 adet çeşitli çapta ve ebatta mühimmat,

54 adet havan mühimmatı,

26 adet RPG-7 roketatar mühimmatı ve sevk fişeği,

2 adet kara mayını, 9 adet el bombası olmak üzere çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek.️

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan

481 Tim, 6 Bin 195 Jandarma personeli ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle Şırnak, Muş, Siirt, Hatay, Tunceli, Bingöl, Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Van ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarınca “BOZDOĞAN-37” operasyonları gerçekleştirildi.

Şırnak Merkez, Gabar, Cudi/Tuşimiya, Silopi, Beytüşşebap, Muş Merkez, Varto, Eruh, Hassa, Nazımiye, Hozat, Pülümür, Genç, Nusaybin, Tatvan, Lice, Başkale, Hizan, Çukurca ve Yüksekova kırsalında gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda;

📌100 adet EYP ve düzeneği,

📌495 kg patlayıcı madde,

📌1.660 adet kapsüle duyarlı patlayıcı,

📌54 adet havan mühimmatı,

📌RPG-7 roketatar,

📌Makineli tüfek,

📌26 adet RPG-7 roketatar mühimmatı ve sevk fişeği,

📌2 adet kara mayını,

📌2 adet anti-tank mühimmatı,

📌3 adet bombaatar mühimmatı,

📌RPG-7 anti-personel mühimmatı,

📌8 adet AK-47 Piyade Tüfeği,

📌2 adet uzun namlulu tüfek,

📌9 adet el bombası,

📌82 adet elektronik ve mekanik fünye,

📌3 bin 126 adet çeşitli çapta ve ebatta mühimmat,

📌12 adet av tüfeği,

📌47 metre infilaklı fitil,

📌740 metre elektrik kablosu, (EYP yapımından kullanılmak üzere)

📌2 adet termal gece dürbünü,

📌89 adet şarjör,

📌8 adet el dürbünü,

📌40 adet telsiz,

📌111 adet tüp,

📌17 adet akü,

📌Lazer noktalama cihazı,

📌Termal kamera,

📌Fotokapan tespit cihazı,

📌Keskin nişancı dürbünü,

📌Silah üstü dürbünü ve

📌71 adet pil bloğu ile çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tek tek tespit edilip başlarına yıkıldı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.