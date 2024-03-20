Migrene Ne İyi Gelir?

Papatya çayı

Rahatlatıcı etkisi ile kronik baş ağrılarına karşı etkili bitkisel tedavi yöntemlerinden biri olan papatya çayı, aynı zamanda migreni tetikleyen stres sorununa karşı da, oldukça faydalıdır.

Hem stresi azaltarak hem de direk migren üzerinde etki ederek, baş ağrılarının etkilerini azaltmaya yardımcı olur. Sakinleştirici etkisi ile migren rahatsızlıklarının en aza indirilmesini istiyorsanız, düzenli bir şekilde papatya çayı tüketilmesi tavsiye edilmektedir.

Elma sirkesi

Birçok rahatsızlığa karşı önemli faydalarından bulunduğu bilinen elma sirkesi, migren ataklarının etkilerini azaltma noktasında da büyük fayda sağlar.

Bir bardak sıcak suyun içerisine bir yemek kaşığı elma sirkesi ilave ettikten sonra, içerisine 2 tatlı kaşığı doğal bal karıştırarak tüketmeniz halinde, migren üzerinde olumlu katkılar sağlamaktadır. Ancak elma sirkesinden oluşan bu karışım migren ağrısını anlık olarak kesmek yerine, düzenli tüketimi halinde uzun vadeli fayda sağlamaktadır.

Lavanta yağı

Bir miktar suyun kaynatılarak içerisine lavanta yağının damlatılıp buharın solunması, migrene ne iyi gelir? Sorusuna verilebilecek cevaplar arasındadır.

Kahve tüketimi aç karnına ya da uyku düzenim çok bozuk olduğu dönemlerde tüketilmesi halinde migren ataklarını arttırıcı özelliğe sahip olsa da, tok karnına ve özellikle keyifli bir anda içilmesi halinde yavaş yavaş hissedilmeye başlayan migren ağrılarını azaltmaktadır.

Kırmızıbiber

Bir bardak sıcak suyun içerisine yarım çay kaşığı kırmızıbiber eklenerek, iyice karıştırılır. Daha sonra ise üzerine 4 damla limon suyu ve 2 çay kaşığı bal eklenerek, karışım tekrardan iyice karıştırılarak tüketilir. Bu karışımı özellikle migren ağrılarını hissetmeye başladığınız anda yapmanız, daha faydalı olacaktır. Ya da normal dönemlerde belirli aralıklarla tüketmek de, migrene iyi gelen besinler arasında yer almaktadır.

Nane yağı

Özellikle kaşların üst kısmına nane yağı ile masaj yapmak, migrenin etkilerini azaltacak yöntemlerden biridir. Nane yağıyla alın kısmını iyice ovalayarak masaj yaptığınız gibi, bir fincan nane çayı tüketmekte faydalı olacaktır.

Migren Ağrısı Nasıl Geçer?

Migrene ne iyi gelir: Sorusuna özellikle bitkilerle cevap verdikten sonra, migren ağrısı nasıl geçer? Sorusuna ise uygulanabilecek farklı yöntemlerle cevap verelim.

Akupunktur bölgeleri olarak bilinen kulakların arka kısmı, iki kaşın ortası ve bilek kısımlarına buz uygulaması yaparak, migren ağrısının etkilerini azaltabilirsiniz.

Migren ağrılarının hissedilmeye başladığı anda, ılık suyla duş almak rahatlatıcı etkisi ile birlikte migren ağrısını daha az hissetmenizi sağlayabilir.

Düzenli egzersizler ve spor aktiviteleri, migrene iyi gelen yöntemler arasındadır.

Mutlaka günlük en az 2 litre su içilmelidir. Günlük içeceğiniz en az 2 litre su aynı zamanda vücudun günlük su ihtiyacını karşılamakla birlikte, genel sağlık açısından da gerekli olan şeylerden biridir.