Alparslan Bayraktar, AK Parti Akyurt Teşkilatı tarafından organize edilen iftar programında partililerle buluştu. Programda yaptığı konuşmada Türkiye’nin içinde bulunduğu kritik sürece dikkat çeken Bayraktar, enerji sektöründeki stratejik hedefler ve sürdürülen projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bölgesel çatışma ihtimallerine değinen Bayraktar, Türkiye’nin ekonomik, siyasi ve enerji alanlarında daha sağlam ve dirençli bir yapıya ulaşmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Dünyanın büyük çatışmalar içinde sıkışmış bir halde olduğunu ifade eden Bayraktar, komşu coğrafyalardaki risklere dikkat çekti. Bayraktar, "Hemen yanı başımızda komşumuz İran'ın bir sıcak çatışmanın içine sürüklendiği ve belki bütün bölgeyi kapsayabilecek riskleri barındıran bir süreçten geçiyoruz. Türkiye olarak bizim her açıdan çok daha güçlü olmamız lazım. Ekonomi ve savunma açısından, siyasi açıdan güçlü olmalıyız. Bunun için güçlü bir lidere, birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var." dedi.

Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin enerji alanında dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla yoğun bir çaba yürüttüklerini ifade ederek, ekonomik bağımsızlığın temelinin güçlü ve yerli enerji politikalarından geçtiğini dile getirdi. 23 yıldır Türkiye'nin büyük bir değişim yaşadığını dile getiren Bakan Bayraktar, "Biz enerjide bağımsız olursak ekonomide bağımsız ve güçlü olacağız. Türkiye ekonomisi daha güçlü bir hale geldiği zaman inşallah hepimizin kalkınması anlamında daha iyi olacak ve ülkemiz daha güçlü bir şekilde bu bölgelerin dünyada sözü geçen bir ülkesi haline gelecek." ifadelerini kullandı.

Mavi Vatan ve yurt dışındaki enerji arama faaliyetlerine de değinen Bayraktar, Somali ve Pakistan gibi ülkelerde yürütülen çalışmalardan birilerinin rahatsızlık duyduğunu söyledi. Mavi Vatan kavramının Türk denizciliğinde bir destan olduğunu vurgulayan Bakan, bu çalışmaların kararlılıkla süreceğini ve enerji için dışarıya ödenen paraların ülke içinde kalacağını kaydetti.

Alparslan Bayraktar, mevcut uygulamada elektrik faturalarının belirli bir bölümünün ve doğal gaz bedellerinin yaklaşık yüzde 45’inin kamu tarafından sübvanse edildiğini anımsatarak, sosyal destek mekanizmasında yeni bir düzenlemeye gidilebileceğinin işaretini verdi. Yeni dönemde yardımların, gerçekten ihtiyaç sahibi olan kesimlere daha etkin ve hedefli biçimde ulaştırılmasının amaçlandığını belirtti.

Bayraktar, bu yeni modele dair şu detayları paylaştı: "Vatandaşları nakdi olarak destekleyelim diyoruz, yani hesaplarına belli bir miktar parayı kış aylarında yatıralım bir enerji fonu, desteği gibi. İhtiyacı olmayanları bu işten çıkaralım, gerçek ihtiyaç sahibine daha fazla verelim istiyoruz."