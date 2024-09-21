Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Irak’ın kuzeyine yönelik gerçekleştirilen hava harekâtlarının sonuçlarını paylaştı. Bakanlığın açıklamasında, 17-18 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen operasyonlar kapsamında Gara’da 8, Hakurk’ta 4 ve Kandil’de 5 olmak üzere toplam 17 teröristin etkisiz hâle getirildiği duyuruldu.

Açıklamada, terörle mücadelenin hız kesmeden devam edeceği vurgulanırken, şu ifadelere yer verildi:  
“Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.”

Türkiye’nin sınır güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine karşı düzenlenen bu operasyonların, bölgedeki terör unsurlarını hedef aldığı belirtildi.

Iç-26

Kaynak: mehmet sevinç