Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Irak’ın kuzeyine yönelik gerçekleştirilen hava harekâtlarının sonuçlarını paylaştı. Bakanlığın açıklamasında, 17-18 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen operasyonlar kapsamında Gara’da 8, Hakurk’ta 4 ve Kandil’de 5 olmak üzere toplam 17 teröristin etkisiz hâle getirildiği duyuruldu.

Açıklamada, terörle mücadelenin hız kesmeden devam edeceği vurgulanırken, şu ifadelere yer verildi:

“Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.”

Türkiye’nin sınır güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine karşı düzenlenen bu operasyonların, bölgedeki terör unsurlarını hedef aldığı belirtildi.