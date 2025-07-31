Küçükten büyüğe herkesin severek tükettiği Kahramanmaraş dondurması, “Dünyanın En İyi Dondurulmuş Tatlıları” arasında birinci seçildi. Bu başarı, sadece dondurmanın değil, Türk mutfağının da küresel ölçekteki itibarını pekiştiren önemli bir gelişme oldu.

Taste Atlas, Maraş dondurması hakkında dikkat çeken bir tanıma da yer verdi. Dondurmanın kökeni olarak Kahramanmaraş gösterilirken, onu diğer dondurma türlerinden ayıran temel farklara da vurgu yapıldı. Erimeye karşı gösterdiği direnç ve yoğun kıvamıyla öne çıkan bu tatlı, içeriğindeki salep ve Arap zamkı sayesinde karakteristik yapısını kazanıyor. Özellikle Kahramanmaraş’ta üretilen versiyonlarında bu kıvam arttırıcıların miktarının yüksek olması, dondurmanın “kesme dondurma” olarak anılmasına da neden oluyor. Nitekim bu dondurma çeşidi, çatalla ve bıçakla servis edilmesiyle de farklı bir geleneği yaşatıyor.

Listenin ikinci sırasında Amerika’dan ‘Frozen Custard’ yer aldı. Yumurta sarısıyla zenginleştirilmiş bu tatlı, klasik dondurmaya göre daha kremsi ve yumuşak bir yapı sunuyor. Üçüncülük koltuğuna ise İtalya'nın meşhur ‘Gelato al Pistacchio’su oturdu. Bu fıstıklı gelato, tadıyla Maraş dondurmasının fıstıklı versiyonunu andırması bakımından da ilginç bir benzerlik taşıyor.

Genel sıralamada İtalyan gelatolarının hakimiyeti göze çarparken, Türkiye'den listeye giren tek tatlı Kahramanmaraş dondurması oldu. Ancak bu tek temsil bile, geleneksel Türk tatlarının dünya mutfağında ne denli özel bir yere sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Maraş dondurmasının bu prestijli listede zirveye yerleşmesi, kültürel zenginliğimizi uluslararası arenada duyurmak açısından son derece kıymetli bir başarı olarak kayıtlara geçti.