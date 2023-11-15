Mercimek Köftesi Yapmak İçin Gerekli Olan Malzemeler:

1,5 s.b kırmızı mercimek

3 s.b ince bulgur(köftelik)

1 ç.k kadar acı biber salçası

1 ç.k domates salçası

3 adet orta boy kuru soğan

2 t.k tuz

1 ç.k kırmızı pul biber

1 t.k kekik ile

1 ç.k kimyon

1 ç.k karabiber ve

1 ç.k kuru nane

1 demet ince kıyılmış maydanoz

1 ç.k toz zerdeçal

1 s.b zeytinyağı ve

1,5 ç.k sumak yoksa nar ekşisi

Yapılışı:

Öncelikle geniş ve yüksek bir tencere kullanırsanız pişirme ve yoğurma için aynı kabı kullanabilirsiniz. Tencerenin içine 1 litre su konulur ve su kaynayınca yıkanmış mercimekler suya ilave edilir ve pişmeye bırakılır.

Daha sonra mercimekler pişerken 3 adet soğan yemeklik doğranır ve tavanın dibini kaplayacak şekilde yağ koyulur. Sonra da soğanları salçayla beraber güzelce kavurun.

Kavrulan soğanlara baharatları, nar ekşisini veya sumağı ilave ederek biraz daha kavurun. Sonra pişen mercimeklerin üzerine ince bulgurları yıkamadan koyun ve 2 tatlı kaşığı tuzu da ilave edin. Mercimeklerle, bulgurları alt üst ederek karıştırın. Ardından tencerenin kapağını kapatarak bulgurların yumuşamasını bekleyin.

Bulgurlar yumuşayınca bir tahta kaşıkla mercimek ve bulgur karışımını iyice karıştırarak ezin. İlk başta elinizin yanmaması için bir kaşık kullanın. Daha sonra elinizi kullanarak yoğurun. Ardından iyice ezilen karışıma sırasıyla bir su bardağı zeytinyağını, baharat ve salçayla kavrulmuş soğanları ve maydanozları ilave edin.

Bir çorba tabağının içine temiz su koyun. Sonra elinizi bu suya daldırarak mercimek ve bulgur karışımını güzelce elinizle sıkarak köfte haline getirin.