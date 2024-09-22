Kocaeli’de gerçekleştirilen "Okuluma İlk Adım" şenliği, aileler ve çocuklarla doldu taştı. Etkinlik süresince gerçekleştirilen birçok faaliyet miniklerin yüzünü güldürdü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlik 6 saat sürdü. Programa ebeveynleriyle beraber katılan binlerce çocuk; kurulan oyun alanları, eğlence parkurları ve eğlenceli çocuk atölyeleriyle keyifli dakikalar geçirdi. Etkinliğe katılan bando ve animasyon ekibi de ortamı şenlendirdi. Animasyon karakterleriyle fotoğraf çekilen çocuklar, ardından gelen uzun adamın kucağına çıkarak eğlendi. Oyun alanlarında ve atölyelerde keyifli dakikalar geçiren minikler, daha sonra gösteri merkezine alındı. Gösteri merkezinde gerçekleştirilen dans etkinliğine minik öğrenciler de eşlik etti. Sihirbazlık gösterisine pür dikkat kesilen minikler sihirbazlık şovlarına da katıldı.

"Etkinliğe Gebze’den geldik"

Etkinliğe çocuğuyla birlikte Gebze’den katıldığını belirten Arif Erdoğan, "Okuluma ilk adım şenliğinde çocuklar için yapmış oldukları etkinlik gerçekten çok güzel. Çocuklar burada çok keyif alıyor. Okul öncesi de çok güzel bir etkinlik olduğundan moral verici oldu açıkçası. Çocuklarla güzel vakit geçirmeye imkanımız oldu. Her şey çocuklar için" dedi.

"En çok uzay etkinliğini beğendik"

Okuluma İlk Adım Etkinliğini çok beğendiklerini ifade eden Rabia Akpınar, "En çok beğendiğimiz aktivite ise uzay etkinliği oldu çünkü benim çocuğum uzayı çok merak ediyor. Etkinlik sayesinde de çocuğum uzaya gitmeden uzayı görmüş ve de o hevesini almış oldu. Çocuğum 6 yaşında ilk defa okula başladı. Zor bir süreçti fakat en azından etkinlik biraz kafamızı dağıtmaya da yardımcı oldu. Bu tür etkinliklerin sürekli olması için de bizim için büyük bir avantaj. Etkinliğe katkısı olan herkese çok çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Etkinlikte en sevdiğim şişme oyuncaklar oldu"

Etkinliğe gelmekten keyif aldığını belirten minik Atabey Yücener ise "Burayı beğendim, etkinlikte en sevdiğim şey şişme oyuncaklar oldu. Buraya hafta sonu gelmek bizim için çok iyi oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.