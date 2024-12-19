Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MİT, PKK kırsal kadrolarına 14 yaşındayken katılan Yayla Kızılkaya’yı, Türkiye, Irak ve Suriye’de gerçekleştirdiği silahlı faaliyetleri sebebi ile hedef listesine aldı. Terörist Kızılkaya, PKK’nın, Suriye’deki kadın kadrolarının idare edilmesinde görevliydi. Yayla Kızılkaya gittiği bölgelerdeki kadın kadrolarla toplantılar yapıyor ve onları teftiş ediyordu. Suriyeli kadınlara yönelik sürdürülen ideolojik faaliyetlerin genel koordinasyonundan da sorumluydu.

PKK’lı terörist Kızılkaya, kadın kadrolarının idaresinin yanı sıra Suriye halkının örgüt güdümünde yönlendirilmesi için örgütleme ve katılım faaliyetlerini de organize ediyordu. Özellikle Suriye halkının örgüt ideolojisini benimsemesi, ajite edilmesi ve örgüt lehine hareket etmesini sağlamak için örgütleme eğitimleri veriyordu. PKK/PAJK Cezire Bölge sözde Genel Sorumlusu Nesrin Amed kod isimli Yayla Kızılkaya, MİT tarafından uzun süredir takip ediliyordu. Kızılkaya’ya yönelik düzenlenecek operasyon için en uygun zamanın oluşması ile düğmeye basıldı. Terörist Yayla Kızılkaya, Suriye/Kamışlı’da MİT’in nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

Kızılkaya, 1993 yılında örgütün kırsal kadrolarına katıldı ve Irak'ın kuzeyindeki Kandil ile Gare bölgelerinde, ayrıca Hakkari'nin Şemdinli kırsalında uzun süre PKK/KCK bünyesinde sözde sorumlu düzeyinde görev yaptı. 2015-2017 yılları arasında ise PKK/YJA Star Kandil Eyaleti'nin sözde Genel Sorumlusu olarak görev yürüttü.

2018’de Medya Savunma Alanları yürütmesinde yer aldı. 2019’da örgüt üst yönetimi tarafından PKK/PAJK Mahmur sözde Genel Sorumlusu görevine getirildi. İlerleyen süreçte Suriye’ye geçerek PKK/PAJK Şehba sözde Genel Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü. 2024 itibarıyla PKK/PAJK Cezire bölge sözde genel sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.