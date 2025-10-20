Bu değerli iş birliği kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri, 2025–2026 eğitim döneminde Türkiye’nin önde gelen markaları için özgün mobilya projeleri geliştirecek ve prototiplerini üretecek. Genç tasarımcıların elinden çıkan bu yenilikçi tasarımlar, Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (International Istanbul Furniture Fair) 2026’da sektör profesyonelleriyle buluşacak.

Geleceğin Tasarımcılarına Sektörden İlham

MOBDER öncülüğünde gerçekleşen proje, akademi ile sektör arasındaki bağı güçlendirerek yaratıcı endüstrilere yeni bir soluk kazandırmayı hedefliyor. Tasarım eğitimi alan genç yeteneklerin profesyonel markalarla aynı masada buluştuğu bu platform, fikirden ürüne uzanan süreci deneyimleme fırsatı sunuyor.

Projeye katkı sunan A GOOD IDEA.ist ekibi, öğrencilerin yaratıcılıklarını gerçeğe dönüştürürken tasarımın ekonomik ve kültürel değerini artırmayı amaçlıyor.

Sektörün güçlü temsilcilerinden Çilek, tasarımı işinin merkezine alan bir marka olarak bu tür akademik iş birliklerini destekliyor. Çilek’in yıllardır sürdürdüğü “tasarım öncelikli üretim” yaklaşımı, genç tasarımcıların vizyonuyla birleştiğinde, Türk mobilya endüstrisinde yenilikçi fikirlerin gelişimine zemin hazırlıyor.

MOBDER ise Türkiye mobilya sektörünün geleceğini şekillendirecek bu genç potansiyellere rehberlik ederek, sürdürülebilir bir inovasyon kültürünün gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

MOBDER Hakkında:

MOBDER (Mobilya Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği), Türkiye mobilya sektörünün gelişimini desteklemek, üretim kalitesini artırmak ve uluslararası pazarlarda Türk mobilyasının gücünü temsil etmek amacıyla faaliyet göstermektedir. Dernek üyeleri arasında Çilek gibi tasarım odaklı markalar da yer almaktadır.

Çilek Hakkında

Çilek, 1996 yılında aile şirketi olarak Türkiye'de kurulduğu günden beri, çocukların düşlerini odalarına kurmak için çalışıyor. Bugün bu topraklardan çıkan güçlü bir Türkiye markası olarak, 5 kıtada, 50’den fazla ülkede 500’den fazla satış noktasıyla 5 milyondan fazla çocuğun hayallerine dokunmanın haklı gururunu yaşıyor.