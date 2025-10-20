Bingöl, Diyarbakır, Mardin, Mersin ve İzmir’de yer alan konutlar 2+1 ve 3+1 daire tiplerinden oluşacak. Bu illerle birlikte İstanbul ve Samsun’daki iş yerleri de dahil olmak üzere toplam 319 konut ve 197 iş yeri satışa sunulacak.

Açık artırma, 30-31 Ekim tarihlerinde saat 10.30’da 4 ayrı oturum şeklinde; TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu, İLBANK Macunköy Sosyal Tesisleri, Bingöl Belediyesi Konferans Salonu ve Yay Grand Otel Cemal Yay Kongre Salonu’nda düzenlenecek. Dileyenler, tekliflerini www.emlakmuzayede.com.tr adresi üzerinden çevrim içi olarak da iletebilecek.

Satışa çıkan taşınmazlar arasında, İzmir’in Bayraklı ilçesindeki konut ve iş yerlerinin yanı sıra İstanbul’un Güngören, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu ilçelerinde bulunan ofis ve dükkanlar da bulunuyor.

Alıcılar, taşınmazlara yüzde 25 peşinat ve 60 ay vade imkânıyla sahip olabilecek. Peşin ödemelerde ise yüzde 20 oranında indirim uygulanacak.

Satışla ilgili ayrıntılı bilgiye www.emlakmuzayede.com.tr internet sitesinden ulaşılabilir.