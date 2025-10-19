Tüm Tüketici Köylüler Sendikası Mudanya Şubesi'nin öncülüğünde Çaylı köyünde Mudanya'nın muhtarları ve köylüleri bir araya geldi. Mudanya Belediyesi'nin köy mülklerini satmasının yanlış olduğunu dile getiren Tüm Tüketici Köylüler Sendikası Mudanya Şubesi yetkilileri, "Bugün satışa konu olan mallar hayvancılıkla geçinen köylerde, hayvancılığı kötü olarak etkileyecektir. Satıştan vazgeçilmeli, tarımsal üretim ve hayvancılık desteklenmelidir. Özellikle başta Çayönü, Emirleryenicesi olmak üzere Hasköy'e doğru satışa konu olan köy mülkleri Nilüfer yatağına yakındır. Bu bölgeler yıllardır söz konusu köylerin ortak çayır ve doğal otlak yeleridir. Dolayısıyla satıştan sonra bu geleneksel ve ortak kullanım imkanı ortadan kalkacaktır. 6360 sayılı yasa köy mülklerinin belediyelere devrini düzenlemiştir ama illa satın dememiştir. Mülklerin satma yetkisini nasıl belediye meclisinden aldıysanız köylere, köylülerin ortak kullanımı içinde geri verilme kararını da alabilirsiniz. Geç değil hala zaman var, yapın o zaman bu işi" dedi.



"Eldekini satan yarın yaptığını da satar"

Köylüler adına toplantıya gelen Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'a konuşan dernek yetkilileri, "Satışa konu mülklerin atıl, verimsiz ve taşlık olduğu iddia edildi. Bu yalandır. İçinde birkaç tapu dışında hepsi ekilebilir, dikilebilir ya da otlakıye olarak kullanılan verimli tarım toprağıdır. Verimli olmayan mülklerde de bırakın köylüler kendi ihtiyaçları doğrultusunda karar versin iş ve tesis yapsın. Köy mallarının satışı bütçe açığının ya da yeni yatırım gibi işlerin konusu edilemez. Bütçen açık veriyorsa yönetemiyorsundur. 'Fabrika, tesis yeni yatırım yapacağız, para lazım' da diyemezsin. 'Olan malı mülkü satıp yeniyi yapacağız' masalına da kimse inanmaz. Eldekini satan yarın yaptığını da satar" diye konuştu.



"Köy malları geri verilene kadar biz buradayız"

Seçilmeden önce seçim çalışmalarında Mudanya'da 'Köy mallarına hiçbir şekilde dokunmayacağız, geri kazandıracağız' denildiğini herkesin çok iyi bildiğini belirten dernek yetkilileri, dertlerinin yapılan yanlış işi engelleme çabası olduğunu ifade ederek, "Satış ya da kiralama yoluyla Köy Kalkınma Kooperatifi olan köylere hemen devredin. Kooperatif olmayan köylerde kooperatif kurulmasına yardım edin ve böylelikle Mudanya'da kooperatif hareketine destek olun. Köy mallarının satışını durdurana kadar, kooperatifi olmayan köylerde kooperatif kurulduktan sonra köy malları geri verilene kadar biz buradayız. Bu meşru ve yasal mücadelemizi tüm imkanları kullanarak sürdüreceğimizi açıkça beyan ederiz" şeklinde açıklamalarını tamamladı.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ise yapılan çalışmanın köyün yararına olduğunu, satış sonrası atıl olarak ifade edilen yerlerin çeşitli amaçlarla değerlendirileceğinden köylünün yararına olacağını savundu.

Kaynak: İHA