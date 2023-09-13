Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, mobilya sektörünün ilk 8 ayını değerlendirdi. Orta Vadeli Program hakkında da konuşan Balcı, “Programı iş dünyası olarak memnuniyetle karşıladık. Dengeli büyüme vurgusu bizi mutlu etti” dedi.

MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, Ağustos ayı ihracat rakamlarının açıklanmasının ardından mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün performansını değerlendirdi. Mustafa Balcı, “Türkiye’nin Ağustos ayı ihracatına baktığımızda Temmuz ayına oranla %1,6’lık bir artış yaşanarak 21,6 milyar dolarlık bir seviyeyi gördük. Maalesef bu artışı mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektöründe yakalayamadık. Sektörümüz %7,1’lik bir düşüş yaşayarak Ağustos ayını 678 milyon 979 bin dolarla kapattı. Buna rağmen Türkiye’nin toplam ihracatından %3,7’lik bir pay almayı başardık” diyerek yılın kalan ayları için umutlu olduklarını belirtti. Orta Vadeli Program konusunda da açıklamalarda bulunan Mustafa Balcı, “Sayın Cumhurbaşkanımızın program kapsamında ekonomik büyümeden taviz verilmeyeceğini vurgulaması ve yüksek katma değerli yatırımların önünün açılacağının altını çizmesi gelecek 3 yıl için daha net bir tablo çizmemizi sağladı” sözlerini kullandı.

MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ’NDEN 5,3 MİLYAR DOLARLIK KATKI

Sektörün genel rakamlarını değerlendiren Balcı, “Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinin Ağustos ayı ihracatına baktığımızda 678 milyon 979 bin dolarlık bir rakam görüyoruz. Yılın ilk 8 ayında ise sektörün Türkiye’nin ihracatına yaptığı katkı 5,3 milyar dolar. Yıl sonuna kadar sektör olarak 10 milyar dolarlık ihracata ulaşmayı hedefliyoruz. Tabi kabul etmemiz gereken bazı realiteler de var. Özellikle son dönemde Rusya-Ukrayna savaşının ihracat üzerine etkilerine değinmemiz gerekiyor. Yaşanan savaşla birlikte genel olarak bir talep daralması yaşandığını söyleyebiliriz. Komşu ülkelerimizde hakim olan karamsar hava ihracatımızı doğrudan etkiliyor. Bu sebeple ihracatımız potansiyelinin altında seyrediyor ve durağan bir görünüm kazanıyor. Her şeye rağmen sektör olarak 200’ün üzerinde ülkeye ihracat yapmaya devam ediyoruz. Yeni pazarlara açılım yaparak ve var olduğumuz pazarlardaki konumumuzu güçlendirerek yıl sonunda hedefimizi yakalayacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

SUUDİ ARABİSTAN’A YÜZDE 1200’LÜK ARTIŞLA İHRACAT

Aylık bazda mobilya ihracatında en büyük artışın %1200 ile Suudi Arabistan’da olduğuna dikkat çeken Mustafa Balcı, “Suudi Arabistan güçlü olduğumuz ülkelerin başında geliyor. Ağustos ayında da bu gücümüzü katlayarak devam ettirdik. Bir diğer artış yaşadığımız ülke ise %14,30’luk bir oranla Romanya oldu. Türkiye mobilya sektörü olarak Ağustos ayında toplamda 392 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Yılın ilk 8 ayında ise 3 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaştık. Bu 8 ayda en çok ihracat yapılan 10 ülke sırasıyla; Irak, Almanya, Birleşik Devletler, Fransa, Romanya, İsrail, Libya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Suudi Arabistan oldu. Bu başarımızı mobilya sektörü olarak son 20 yılda gösterdiğimiz büyük gelişmeye bağlayabiliriz. AR-GE’ye ve tasarıma yaptığımız yatırımlarla bugün geldiğimiz noktada dünyanın pek çok ülkesinde faaliyet gösterebiliyoruz. Yıl sonuna kadar faaliyet alanımıza yeni pazarları entegre etmeyi ve 6 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz. Sürekli genişleyen ve üretim hacmini artıran bir sektör olarak bunu başaracağımızı düşünüyorum” dedi.

MOBİLYA SEKTÖRÜ ORTA VADELİ PROGRAM İLE BÜYÜYECEK

Orta Vadeli Program’ın getirilerine dikkat çeken Balcı, “OVP iş dünyasını oldukça rahatlatan bir adım oldu. Yatırım ortamının geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik yapılacak çalışmaları mobilya sektörü açısından olumlu değerlendiriyoruz. Sektörümüzde yatırım iştahı bulunuyor. OVP kapsamında bu konu üzerinde çalışmaların yapılacağını ve sektörümüzün destekleneceğini düşünüyorum. Programda ortaya konan planlamanın gerçekçi ve uygulanabilir olması bu düşüncemi destekliyor. Mobilya sektörü olarak OVP’nin yol haritasıyla gerekli adımları atacağımıza eminim. Programda dikkat çekilen; Büyüme ve Ticaret, Beşeri Sermaye ve İstihdam, Fiyat İstikrarı ve Finansal İstikrar, Kamu Maliyesi, Afet Yönetimi, Yeşil ve Dijital Dönüşüm, İş ve Yatırım Ortamı konularında ortaya konan vizyonun destekçisi olacağız."