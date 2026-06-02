Kapalı teklif ve açık artırma usulünün birlikte uygulanacağı ihalede, şirketler için belirlenen muhammen bedel 1 milyar 950 milyon TL oldu.

TMSF’nin yayımladığı ihale ilanına göre satış sürecine; Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ, Altı G Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ, Enerca Gıda Yönetim Danışmanlığı AŞ, Sümer Entegre Et Sanayi ve Ticaret AŞ ile Deta Ambalaj Kağıt Plastik Temizlik Gıda İthalat İhracat AŞ dahil edildi.

Satışa konu şirketlerin tamamı için yatırımcılar tek bir hisse paketi üzerinden teklif sunabilecek. İhaleye katılmak isteyenlerin 97 milyon 500 bin TL tutarında teminat yatırması gerekiyor. Teminatın nakit olarak ya da kesin ve süresiz banka teminat mektubu şeklinde sunulabileceği bildirildi.

İhale şartnamesini almak isteyen yatırımcıların ise 150 bin TL ödeme yapması gerekecek. Gerekli başvuruların ardından şartname, TMSF’nin İstanbul Şişli’deki merkezinden temin edilebilecek.

TMSF ayrıca yatırımcılar için veri inceleme ve tesis ziyareti süreci de planladı. Gizlilik taahhütnamesi imzalayan ve 250 bin TL ücret ödeyen yatırımcılar, 1-19 Haziran 2026 tarihleri arasında randevu alarak şirketlere ilişkin detaylı inceleme yapabilecek.

İhaleye katılmak isteyenlerin kapalı teklif zarflarını en geç 23 Haziran 2026 saat 16.30’a kadar TMSF’nin İstanbul’daki merkezine elden teslim etmesi gerekiyor. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Kapalı tekliflerin alınmasının ardından ihale süreci 24 Haziran 2026 saat 10.30’da devam edecek. Teklif zarfları, yatırımcılar ve temsilcilerinin huzurunda açılacak. Ardından en yüksek teklifin belirlenmesi için açık artırma aşamasına geçilecek.