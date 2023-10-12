Türk Mobilyasının lider markalarından Boztaş Premium 11. Mağazasını, 10 Ekim tarihinde görkemli bir açılış töreniyle Ankara Siteler de açtı. Açılışa siyaset ve sivil toplum kuruluşlarının önemli isimleri de yer aldı.

Boztaş Premium markası ile birlikte Ankara Sitelerdeki Mobilya piyasasının da pozitif etkilenmesi ve ürün çeşitliliğine katkıda bulunup Siteler’in mobilya piyasasındaki gücünü artırmaya katkı sağlaması bekleniyor. Özgün tasarımları ve kaliteli hizmeti ile kısa sürede sektörde adından söz ettiren Boztaş Premium, Fransa, Kosova, Rusya, Filistin ve Romanya, Bursa, Çanakkale, Gaziantep mağazalarının ardından şimdi de Başkent’te hizmet vermeye başlıyor.

Açılışta konuşan Boztaş Premium Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Palandöken, daha yolun başında olduklarını ve yatırımlarının hız kesmeden devam edeceğini, Türkiye’de ve yurt dışında kalite ve şıklık denince akla ilk gelen mobilya firması olma hedeflerinin olduğunu yineledi. Açılışa katılan ya da katılamayıp çiçek – telgraf gönderen herkese çok teşekkür etti.



DÜNYA’DA BOZTAŞ PREMİUM

Amerika, Rusya, Türkiye ve Belçika’da lojistik merkezleri bulunan firmanın lojistik yatırımları da hız kesmeden devam ediyor. Uluslararası mobilya piyasasında 8 yıldır büyümesini hızla sürdüren Boztaş Premium, Türk Mobilyasını dünya pazarında ürün çeşitliliği, tasarımdaki şıklığı ve hizmet anlayışıyla temsil ediyor. Boztaş Premium çok yakında İstanbul Masko’da da mağaza açacağını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.