Bu yıl 50. Kez düzenlenen MODEF Fuarı yurt içi ve yurt dışından gelen mobilya profesyonellerini ağırlamaya devam ediyor.

Fuar ile alakalı bilgi veren İTSO ve MODEF Yönetim Kurulu başkanı Yavuz Uğurdağ “Fuarımız tüm hızıyla devam ediyor. Pazartesi günü yaptığımız açılışın ardından yoğun bir ziyaretçi trafiğine ulaştık. Fuarın ikinci gününe denk gelen 23 Nisan günü ise 5800 ziyaretçiyle son 5 yılın en yüksek gün bazlı ziyaretçi sayısına ulaştık. Hem yurt içinden hem yurt dışından gelen ziyaretçilerimiz İnegöl Mobilyasının çeşitliliğini deneyimleme ve ticaret yapma fırsatı buluyorlar.” Dedi.

Fuarın 27 Nisan Cumartesi akşamına kadar süreceğinin altını çizen Uğurdağ “Fuarımız 27 Nisan Cumartesi günü akşamına kadar ziyaretçilerini bekliyor. Biz tüm mobilya profesyonellerine yıllardır en fazla ürün çeşitliliğini en farklı fiyat skalasında sunan merkeziz. Bu avantajımız hem yurt içinden hem yurt dışında tercih edilmemizin en önemli sebebi. Ben tüm vatandaşlarımızı cumartesi akşamına kadar devam edecek fuarımıza bekliyorum.” Diye konuştu.

Kaynak: HABER MERKEZİ