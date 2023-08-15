Uluslararası kredi derecelendirme ajansı Moody's, Türk bankalarının gelecek beklentisini negatiften durağana çevirdi. Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin geleneksel politikalara geri dönmesi durumunda not artışı olabileceğine dair mesaj veren Moody's, şimdi de Türk bankalarının görünümünü değiştirdi. Moody's, Türk bankacılık sektörü için gelecek beklentisini negatiften durağana yükseltti. Ajansın yaptığı açıklamada, "Türk bankaları için iş ortamı hala zorlu ve dalgalı bir seyir izlemeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.