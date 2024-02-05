Türkiye'de MİT ve polis tarafından düzenlenen operasyonda, İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'a yerel hedeflerin izlenmesi ve takibiyle ilgili bilgi sattıkları şüphesiyle 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, MİT ve polisin ortak operasyonuyla İstanbul ve İzmir'de yapılan baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Daha önce aynı suçtan cezaevinde bulunan soruşturmanın tutuklu şüphelileri ile birlikte 9 şüpheli bu sabah TEM Şubeden Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

Güvenlik kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, bu kişilerin hedefleri izlemeye ve fotoğraflamaya, üzerlerine takip cihazları yerleştirmeye ve Mossad için başka bilgiler elde etmeye çalıştıkları belirtiliyor.

Kaynak: İHA