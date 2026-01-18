

Edinilen bilgiye göre Mesudiye Mahallesi Meydan sokak üzerinde park halindeki 16 BRT 373 plakalı, 16 BPA 863 dorse plakalı TIR'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev Alev yanan TIR'a ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yaptı. Elektrik tellerinin de zarar gördüğü yangında patlamalar meydana geldi.



İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucunda TIR kullanılamaz hale gelirken, 16 BDD 870 plakalı dorsede de maddi hasar meydana geldi.

Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.