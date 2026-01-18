İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Hamzabeyli Gümrük Sahası’nda bir tırda yapılan aramada 220,7 kilogram kokain ile 69 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonun ardından, şüpheliler hakkında “uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı” suçundan adli işlem başlatıldı.

Bakan Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayarak, operasyonu yürüten Edirne Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ve görev alan polis ekiplerini tebrik etti.