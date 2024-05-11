Balıkesir’de sabaha karşı pizza siparişini teslim etmek için bir eve gelen moto kurye siparişini teslim ettikten sonra sokakta karşılaştığı şüpheli tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından adliyeye çıkartılan 17 yaşındaki şüpheli tutuklanırken, hayatını kaybeden gencin ise Balıkesir Üniversitesi’nde öğrenci olduğu ve 5 gün önce pizza dağıtım işine başladığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümü öğrencisi olan ve kuryelik işinde çalışan Ata Emre A. (20), merkez Karesi ilçesinde sipariş götürdüğü noktada henüz bilinmeyen bir nedenle E.Ö.’nün (17) bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklanan Ata Emre A, olay yerinde hayatını kaybetti. Ata Emre’nin ailesinin Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşadığı ve çocuklarının ölüm haberi ile büyük acı yaşadığı öğrenildi.

İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen E.Ö. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Daha sonra saklanan zanlı E.Ö. ile babası O.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı. E.Ö. ve babası O.Ö. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerden baba serbest bırakılırken, şüpheli ise tutuklanarak Kepsut Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Şüphelinin olay anına ait bir şey söylemediği öğrenildi. Şüpheli E.Ö.’nün kasten yaralama ve tehdit suçları gibi 6 ayrı suçtan kaydının bulunduğu belirtildi.

Öğrenci iken pizza dağıtım işinde çalışan Ata Emre A.’nın cenazesi ise memleketi olan Bursa’nın Kemalpaşa ilçesine gönderildi. Gencin, 5 gün önce işe girdiği belirtilirken mesai arkadaşları yorumda bulunmak istemedi.