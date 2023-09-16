Maltepe'nin Zümrütevler Mahallesi'nde dün yaşanan trafikte yol verme kavgası, şiddetli bir olaya dönüştü. İki grup arasındaki tartışma, trafikteki bir öncelik verme anlaşmazlığı nedeniyle başladı. Ancak bu tartışma hızla büyüyerek silahlar ve bıçaklarla dolu bir kavgaya dönüştü. Olayın sonucunda maalesef 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Olayın patlak vermesi üzerine, polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Bu trajik olaya ait yeni görüntüler de gün yüzüne çıktı. Görüntülerde, kavganın ortasında bulunan bir kişinin sırtından bıçaklandığı, bu sırada orada bulunan bir polis memurunun ise üniformasını çıkartarak yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdiği görülüyor.