Bugün sabah saatlerinde termometreler 10 derece olarak ölçülürken gün içerisinde kuvvetli sağanak yağış geçişleriyle birlikte en yüksek sıcaklık 15 derece seviyelerinde ölçülecek.

Cuma sabah saatlerinde termometreler 10 derece olarak ölçülürken gün içerisinde yer yer etkili olan kuvvetli yağış geçişleri ve çok bulutlu gökyüzüyle birlikte termometreler 13 derece seviyelerinde ölçülecek.

Cumartesi sabah saatlerinde sıcaklığı 7 derece seviyelerinde ölçülüyor. Gün içerisinde yağış geçişleri yer yer yüzünü göstermeye devam ederken çok bulutlu gökyüzüyle birlikte en yüksek termometreler 9 derece seviyelerinde ölçülüyor.

Pazar sabah saatlerinde hava sıcaklığı 7 derece seviyelerinde ölçülüyor. Gün içerisinde parçalı bulutlu ve güneşli gökyüzü etkili olurken termometreler en yüksek sıcaklık 12 derece olarak ölçülüyor.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Bugün İnegöl'de hava sıcaklığı gün içinde 12 derece seviyelerinde olacak. Gün içerisinde sağanak yağış bekleniyor.