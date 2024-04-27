Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bursa Ankara karayolu üzeri meydana gelen tek taraflı kazada motosiklet sürücüsü ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzerinde İnegöl istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan Yusuf D. (38) yönetimindeki motosiklet direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yolun sağındaki tarlalık alana uçtu. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE