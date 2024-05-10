Tarımsal sulama sezonu hazırlıklarına son hızla devam eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki BASKİ Genel Müdürlüğü 16 ilçede; kanal temizliği, devrilen kanaletlerin yerleştirilmesi, yabancı otlarla mücadele ve bakım onarım gibi işlemlerini tamamladı. Diğer ilçelerde de çalışmalar devam edecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, nüfusunun 3’te 1’i kırsal mahallelerde yaşayan Balıkesir’de vatandaşların büyük bölümünün geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlaması sebebiyle tarımsal sulamaya oldukça önem veriyor. 71 bin 727 hektar alan ile 2 bin 764 kilometre tarımsal sulama kanalı ve kanaleti bulunan Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (BASKİ), Başkan Akın’ın talimatıyla sulama sezonu öncesinde her birinin bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını büyük bir titizlikle gerçekleştiriyor.

Sulama kanallarında detaylı temizlik

Altıeylül, Karesi, Bigadiç, Sındırgı, Dursunbey, Kepsut, İvrindi, Havran, Burhaniye, Manyas, Gönen, Bandırma, Erdek, Gömeç, Balya ve Susurluk ilçelerinde bulunan sulama tesislerine ait kanalların tamamında; makina ve insan iş gücüyle temizliklerini yapan BASKİ ekipleri ayrıca sulama sahasındaki devrilen kanaletleri yerlerine yerleştirip, paletli kepçelerle ana kanalların içinde biriken tortuları temizledi. Yosun ve yabancı otlarla mücadele konusunda da ilaçlama işlemleri gerçekleştiren BASKİ ekipleri, bu ilçelerde bulunan kapalı sistem tesislerinin hat dolumlarını da yaparak sistem arıza kontrollerini sağlıyor.

Tarımsal sulama beyannameleri alınıyor

Sulama sezonu hazırlıkları kapsamında; vatandaşlardan tarımsal sulama beyannameleri almaya devam eden BASKİ; çiftçilerin kesintisiz ve temiz suya ulaşımını sağlamak amacıyla tüm çalışmalarını 16 ilçede tamamladı. Sezon hazırlıkları diğer ilçelerde de hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek.

Çalışmalar aralıksız devam ediyor

Tarımsal Sulama İşletmeciliği alanında Türkiye de kurumlar arasında suya yön veren sürdürülebilir faaliyetlerde örnek olan BASKİ Genel Müdürlüğü, tarımsal üretimde verimlilik artışının en önemli unsurlarından su kaynaklarının geliştirilmesi, sulu tarım alanlarının etkin kullanımının sağlanması ve çiftçilerin ürünlerindeki verimini en iyi düzeyde alabilmesi için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Çiftçilerin verimi artacak

Geçtiğimiz yıl sulama yapamadıklarını belirten çiftçi Mert Kaygan, bu yıl sulama yaparak verimlerini artıracaklarını ve daha fazla tarla ekebileceklerini söyledi.

Kanalların temizlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren çiftçi Nurullah Kocabaş “Geçtiğimiz yıl ekemedik, susuz kaldı. Aralıklarla kanal temizlenirse çok daha iyi olacak” dedi.