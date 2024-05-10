Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, olağan seçimli genel kurulda ilk kez noterden imza şartının olmadığı bir süreç yaşanacağını belirterek, "Bu bakımdan aday adayları ve genel kurul üyelerimizin bazı hususlara dikkat etmeleri önem arz etmektedir" dedi.

Bursaspor Divan Başkanı Galip Sakder, olağan genel kurul öncesi başkan adaylarının dikkat etmesi gereken hususlarla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"19-26 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek Bursaspor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda ilk kez noterden imza şartı olmayan bir seçim süreci yürütülecektir. Bu bakımdan aday adayları ve genel kurul üyelerimizin bazı hususlara dikkat etmeleri önem arz etmektedir. Yönetim kurulu başkanlığı için başvurular; 12 Mayıs Pazar günü saat 15.00 ila 17.00 arasında divan kurulu başkanlığı tarafından alınacak. 4 asgari ücretten az olmamak kaydı ile Bursaspor Kulübü’ne yapılacak bağış makbuzuna ek olarak adli sicil arşiv kaydı ve kısa bir özgeçmiş de başvuru dosyasına dahil edilecek. (Banka hesap bilgilerimiz için 0516 163 01 16 numaramıza ulaşabilirsiniz). Üye Sicil Kurulumuz, başvuruları tüzüğün öngördüğü yeter şartları karşılayıp karşılamadığına dair inceledikten sonra; seçime girebilecek aday adaylarını tasdik edecek. ’Aday Adayları’, 13-16 Mayıs (pazartesi-salı-çarşamba-perşembe) günleri 12.00-17.00 saatleri arasında, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde; üye sicil kurulu kontrol ve gözetiminde, oy kullanabilir durumdaki 100 genel kurul üyesinden destek imzası alabilir ise seçime başkan adayı olarak katılmaya hak kazanacak. 16 Mayıs saat 17.00’de sona erecek olan aday gösterme imza sürecinin sonunda; 17.00-18.00 saatleri arasında divan kurulu başkanlığımıza yönetim kurulu ile denetim ve hukuk kurulu aday listeleri teslim edilecek. Bu listede ıslak imzası bulunacak kurul adayları da yine üye sicil kurulumuzca, 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu çerçevesinde adli sicil kaydı üzerinden kontrole tabi tutulacak. Olağan Genel Kurulumuz; 19 Mayıs’ta çoğunluk sağlanamaması halinde, 26 Mayıs 2024 saat 13.00’te 100. Yıl Atatürk Stadyumu’nda çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek. Tek aday olması halinde açık oylama yapılacakken; birden fazla aday bulunması durumunda sandığa gidilecek ve oyların sayımı sandık kurulları tarafından gerçekleştirilecek. Seçimin camiamıza yakışır bir şekilde gerçekleşmesi ve Bursasporumuz’un yeniden çıkışa geçeceği bir dönemi başlatmasını diliyoruz."