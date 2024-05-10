Gölcük Belediyesi, 11 Mayıs Cumartesi günü Kervansaray’da düzenleyeceği “Şakacı Bıcırıklar” adlı kukla gösterisi ile çocuklar eğlenceye doyacak.

Gölcük Belediyesi, her yaş gurubuna özel kültür sanat etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor. Etkinlikler çerçevesinde 11 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00’da Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda çocuklara yönelik, “Şakacı Bıcırıklar” adlı kukla gösterisi düzenlenecek. Birbirinden eğlenceli kukla tiplemeleri ile çocuklar neşeli vakitler geçirecekler. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ücretsiz olarak düzenlenecek etkinliğe tüm çocukları davet etti.