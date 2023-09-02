Maltepe’de hızla ilerlediği esnada otomobili sollayarak yolun ortasındaki refüje çarpan motosikletin 22 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti, arkasında bulunan kız çocuğu ise yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Maltepe’de saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki Mahmut Alperen Bölükbaşı’nın hızla kullandığı motosiklet, yoldaki otomobili solladığı esnada yolun ortasındaki refüje hızla çarptı. Motosikletin sürücüsü Bölükbaşı ile arkasında oturan 14 yaşındaki L.V. adlı kız, yer savrularak yaralandı. Yolda kazaya tanık olan sürücüler araçlarını durdurarak yaralıların yardımına koştu. Hastaneye kaldırılan Mahmut Alperen Bölükbaşı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. L.V.'nin ise tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza anı ise saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla ilerleyen motosiklet yolun ortasındaki refüje çarpıyor ve motosikletteki iki kişi yola savruluyor. Kazaya tanık olan sürücüler ise araçlarını durdurup yaralıların yardımına gidiyor.