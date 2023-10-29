Bursa'nın İnegöl ilçesinde önüne fırlayan köpekten korkan motosiklet sürücüsü kaza yaptı. Yaralanan genç sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Sinanbey mahallesi 24. Metal sokak üzerinde seyir halinde olan Arif Ş. yönetiminde ki motosikletin önüne bir anda köpek fırladı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan motosiklet kayarak yere düştü. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma.